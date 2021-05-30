شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان في «مهمة سياحية» بقلعة قايتباي.. وجولة لتفقد الحواصل والأبراج والدراوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام سفير دولة كازاخستان بمصر، خيرات لاما شريف، بجولة سياحية لقلعة قايتباي في منطقة بحرى بالاسكندرية، أمس برفقة وفد دبلوماسى رفيع المستوى من كازاخستان، ضم كل من يربولات جارقينبايولي، نائب السفير، وهشام حبيب مساعد السفير، وكولبان لاما شريف حرم السفير، وجولميرا نازاربايفا حرم نائب السفير، وإيجان نازاربايفا ابنه نائب السفير، وجاندوس بيكماشيف.

وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي لدى وصوله القلعة، الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة الذي اصطحبهم في جولة ميدانية شملت الأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية والبهو والدراوى ومنطقة الأسوار والأبراج الرئيسية، وقدم شرحا وافيا للوفد عن تاريخ وأهمية القلعة ودورها في الماضي باعتبارها الحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة، وأهميتها كأثر إسلامي مفتوح في الاسكندرية، واعجب الوفد بما شاهده في القلعة خلال الزيارة التي استمرت قرابة ساعة.

وفى سياق متصل، استقبل متحف الاسكندرية القومى، مجموعة تابعة لوزارة الشباب والرياضة ضيوف رئاسة الجمهورية من محافظات أسوان ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين،واصحطبهم خلال الجولة أمناء المتحف هناء كامل ورشا محمد ونسرين أحمد، وهيثم محمد، ونيفين محمود، وهبه ربيع، كما رافق المجموعات مريانا باخوم رئيس قسم التسويق بالمتحف.

وأعرب الزائرين عن سعادتهم بزيارة مدينة الإسكندرية، وتعرفهم على متاحفها المختلفة كما عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)

سفير كازاخستان فى "مهمة سياحية" بقلعة قايتباى .. ويتفقد الحواصل والأبراج والدراوى (صور)