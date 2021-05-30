شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 43 محضرًا لرفع الإشغالات والتعديات بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، بقيادة يوسف جلال، نائب رئيس المركز، شنّت حملة مكبرة، بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة، بقيادة الرائد إسماعيل عماد، نائب مأمور طيبة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق، و8 محاضر لعدم ارتداء كمامات وعدم التزام المواطنين بقرار الإغلاق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتنفيذ 23 إزالة إدارية.

في السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع 3 أطنان من المخلفات من الطريق، بقيادة مكى عمر، رئيس قرية العشى، وغالية أحمد حسن، سكرتير قرية العشى.