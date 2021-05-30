شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس ومحطة صرف صحي في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بافتتاح ثلاث مدارس ومحطة للصرف صحي بمركز طنطا، بدأت الافتتاحات بافتتاح مدرسة اللواء حسين جابر الرسمية للغات والمقامة على مساحة ١٢٨٥ متر مربع بقيمة ٧.٤ مليون جنيه التي تتكون من ٥ أدوار بواقع ١٢ فصلا دراسيا، ومكتبة، وغرفة شبكات، وقاعتا رياض أطفال، وغرفة مجالات، غرفة مصادر وكمبيوتر، معمل إلى جانب معمل لغات.

كما افتتح المحافظ مدرسة محمد أمين الخولي الابتدائية والمقامة على مساحة ١٤٤١.٩ متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ٧.٥ مليون جنيه والتي تتكون من من ٤ أدوار بواقع ١٢ فصلا دراسيا، ٤ قاعة رياض أطفال وغرفة متعدد الأغراض، ومكتبة، وغرفة مصادر، غرفة أخصائي نفسي اجتماعي، غرفة كمبيوتر، غرفة مجالات، غرفة شبكات إلى جانب غرفة طبيب، وقد استغرق بناؤها ١١ شهراً ونصف.

وفي السياق ذاته، افتتح المحافظ مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة ١٢٦٢.٩ متر مربع بتكلفة إجمالية ٦.٥ مليون جنيه، حيث تتكون من ١١ فصلا، ٢ غرفة مجالات ومصادر، مكتبة، غرفة كمبيوتر، معمل مطور، غرفة شبكات، غرفة أخصائي نفسي واجتماعي، غرفة متعددة الأغراض إلى جانب غرفة طبيب موزعين على ٥ أدوار، واستغرق بناؤها ١١ شهراً.

واختتم المحافظ سلسلة الافتتاحات اليوم بافتتاح محطة الصرف الصحي بدفرة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه والتي من المقرر أن تخدم ٥٠ ألف نسمة، وتتكون من شبكة انحدار بإجمالي ٥٠ كم طول، مواسير بلاستيك بأقطار تبدأ من ٢٠٠ مم حتى ٦٣٠ مم، محطة رفع رئيسية، محطة رفع فرعية، خط طرد للمحطة الرئيسية والفرعية إلى جانب عدد ٢ عداية لخطوط الطرد وشبكة الانحدار، ويُذْكَر أن المحطة ستلبي احتياجات ساكني المنطقة من خدمات الصرف الصحي والتي كانت مطلب حيوي وهام، حيث سيتم خلالها تجميع مياه الصرف الصحي ورفعها في سبيل تحسين خدمات منظومة الصرف المقدمة لسكان القرية.

وأكد رحمي أن مثل هذه المشاريع التنموية إنما تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وبناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته وأهمها حق التعليم وتطوير البنية التحتية، ما ينعكس في كافة المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تسعى المحافظة لإنهائها.

من الجدير بالذكر أن المحافظة تشهد عدد من المشاريع المتنوعة من مدارس، محطات صرف، ملاعب ونوادي، تبطين ترع، أعمال إدخال الصرف والغاز، أعمال الرصف، مشروع المجزر النصف آلي بشبشير، مشروع محطة إنتاج بيض المائدة بكفر الشيخ سليم إلى جانب مشروعات تطوير الكورنيش والمناطق العشوائية وإحياء المناطق الأثرية والتاريخية.