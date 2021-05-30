شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 40 بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 30 مايو 2021 إلى الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :

- الأحد 30 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الإثنين 31 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 40 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 43 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الثلاثاء 1 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 45 درجة

- الأربعاء 2 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- الخميس 3 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الجمعة 4 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وسلاسل وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.