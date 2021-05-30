شكرا لقرائتكم خبر عن مدونو كرواتيا وصربيا يزورون ميدان السلام والسوق القديم بشرم الشيخ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مدونو التواصل الاجتماعى والبالغ عددهم 17 مدونا سياحيا من كرواتيا وصربيا وهم من أشهر المدونين السياحيين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى العالمية برنامجهم السياحى بمدينة شرم الشيخ، وذلك لليوم الثالث على التوالى، بعد زيارتهم لميدان سوهو سكوير ومتحف الآثار وأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة بالمدينة فى اليومين الأول والثانى.

وقام الوفد برحلة سفارى باستخدام الدراجات النارية فى عمق صحراء وجبال مدينة شرم الشيخ، كما قاموا بزيارة لميدان السلام والتقطوا الصور التذكارية بجانب ايقونة السلام التى تعد رمزا للمدينة، وقاموا مساء بزيارة إلى السوق التجارى القديم والتقطوا عددا من الصور بجانب مسجد الصحابة، وقد أعرب العديد منهم عن سعادتهم بالمناظر الخلابة والطقس الممتع والأمن والأمان الذى تنعم به المدينة حتى فى أعماق الصحراء بالإضافة لحسن حفاوة الاستقبال ووجهوا شكرهم لكافة الأجهزة التنفيذية وعلى راسهم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على هذه الزيارة الممتعة والتى سينقلونها كما عاشوها إلى كافة متابعيهم حول العالم.

كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ فى حضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، لوسيانو فيورى رئيس مجلس إدارة شركة لوكسيو هولدنج وطارق عبد المنعم رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بجنوب سيناء، وممثلين لوفد المدونين الذين قاموا بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ الاسبوع الماضى والذى بلغ عددهم 45 مدون سياحى ممثلين لـ16 دولة، وقدم ممثلو الوفد الشكر للمحافظ لرعايته للوفد منذ لحظة وصولهم لمدينة السلام وتسهيل كافة الاجراءات وكذا الحفاوة البالغة التى لاقوها فى كل مكان قاموا بزيارته.

كما قدموا الشكر إلى المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ لمتابعتها الدقيقة للزيارة وكذا البرنامج الحافل الذى سعدوا جميعا وكذا شكرهم إلى الشركات الراعية والفنادق المستضيفة وكافة المشاركين فى هذا الحدث الهام الذى يساهم فى تنشيط السياحة.

وفى كلمته ، أشار المحافظ إلى سعادته بهذه الزيارة ، متمنيا أن يسهم الوفد بتوصيل رسالة سلام ومحبة من مدينة السحر والجمال شرم الشيخ إلى كافة متابعيهم عبر وسائل السوشيال ميديا المتنوعة وان يبرزوا كل ما شاهدوه عبر تلك الوسائل، وقدم لهم من خلال خريطة المدينة الوسائل المتقدمة لتأمين المدينة على احدث النظم العالمية.

كما طالبهم بتكرار الزيارة مرة اخرى على ان تشمل فى المستقبل مدينة التجلى الأعظم سانت كاترين، كما وعد بتنظيم قناة اتصال مع قادة الوفد لدعوتهم فى بعض المحافل العالمية التى تقيمها المحافظة، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتكريم الوفد واهدائهم بعض الهدايا التذكارية من ميداليات والشال السيناوى المميز.



















