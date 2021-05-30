شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوفد رئيس المخابرات لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوي إلى الأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة .

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين .

ووجه الرئيس السيسى الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين