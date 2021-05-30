شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة وأمطار ورياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 30 مايو 2021 إلى الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الأحد 30 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا قد تصل للعاصفة.

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الإثنين 31 مايو:

اعتبارا من الاثنين 31 مايو إلى الثلاثاء 1 يونيو ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 1 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 2 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

- يوم الخميس 3 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

- يوم الجمعة 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.