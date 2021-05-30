شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبى بالسويس بتكلفة 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنشاء أكبر مركز طبي في شمال مصر بمحافظة السويس، "مجمع السويس الطبي"، إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي من المقرر إطلاق المنظومة بها قريبًا.

وأكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع السويس الطبي سيكون صرحًا طبيًا عالميًا يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة في تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس.

وأضافت إدارة المشروع، أن إنشاء هذا الصرح الطبي الضخم المتمثل في مجمع السويس الطبي، والذي تبلغ التكلفة الإجمالية له 3 مليارات جنيه، يؤكد حرص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على تقديم المزيد من الخدمات الصحية المميزة لخدمة قاطني إقليم القناة بشكل عام وأبناء السويس بشكل خاص، كما يأتي انعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية بخدمة أهالينا وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم بإقليم القنال.

وأوضحت، أن مجمع السويس الطبي من المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية له، 427 سِريرا للمرضى، ويضم أقسام (باطنة، أطفال، أمراض نساء وتوليد، مبتسرين، نفسية وعصبية، طب الأورام، أوعية دموية، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، تغذية ، جهاز هضمي وكبد، صحة المرأة، جراحة أورام، أورام أطفال، أمراض الدم، روماتيزم وتأهيل، أمراض قلب وصدر، رعايات مركزة، علاج كيماوي، والمناظير )، بالإضافة إلى وحدة للحروق وأخرى للمناظير ووحدة للعلاج الطبيعي، إلى جانب أنه سيضم قسم للأشعة وقسم الجراحات (عامة ـ عظام ـ مسالك ـ عظام الأطفال ـ الفم والأسنان ـ قلب وصدر ـ تجميل ـ وجه وفكين ـ أوعية دموية ـ صدر ـ عمود فقري ـ مخ وأعصاب).

وتابعت: أن مجمع السويس الطبي يشمل 3 مراكز طبية تخصصية، وهم، مركز لأمراض الكُلى والمسالك البولية يحتوي على 40 ماكينة للغسيل الكلوي وجهاز لتفتيت الحصوات، وكذلك مركز لطب وجراحة العيون الذي سيضم 18 عيادة وغرفتين للعمليات، بالإضافة إلى مركز لعلاج أمراض القلب الذي يضم 5 عيادات تخصصية.

وأكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاهتمام بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، يأتي على رأس اهتمامات الدولة باعتبار المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية علي أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس أدل على ذلك من المبادرات الصحية الرئاسية، والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات، وإتاحة العلاج لأي مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد على جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، والذي سيتم تطبيقه مرحليًا على كل محافظات الجمهورية، حيث بدأ الإطلاق في بورسعيد في يوليو 2019، وامتد في 16 فبراير من العام الجاري ليشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء).

واستكملت إدارة المشروع، أنه يبلغ إجمالي المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، 29 مركزًا ووحدة صحية، بالإضافة إلى 4 مستشفيات، جاري تجهيزهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة ولإقليم القناة كله على الوجه الأكمل ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.