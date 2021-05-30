شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط 30 طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكّنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 30 طن لحوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم ودواجن متنوعة وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها في شهر مايو على محلات الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت ومصانع الأسماك وثلاجات تابعه لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مشدداً علي أنَّ يتمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما وجه محافظ الجيزة بالتشديد علي أصحاب المنشآت التجارية والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره والتصدي لأي مخالفة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.