شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لرياح وأتربة تصل للعاصفة غربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير لطقس حار على القاهره الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا لطيف شمالا معتدل جنوبا ليلا.

كما أوضحت صور الأقمار الصناعية، أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة غربا قد تصل لحد العاصفة .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 30%.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وسلاسل وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.



