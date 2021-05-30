شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلي يصل القاهرة للقاء شكري .. أول زيارة منذ 13 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، جابي أشكنازي، وزير خارجية إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، وصول وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي فور وصوله القاهرة في تغريدة باللغة العربية: «شكرا وزير خارجية مصر سامح شكري على دعوتك وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما».

وأضاف: «سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي».

وتابع أشكنازي: «خلال المحادثات سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس».