شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : محمد صلاح الدين زكي قائما بأعمال مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور محمد صلاح الدين زكي، استشاري أمراض الباطنة والكلي، قائماً بأعمال مدير المعهد القومي للكلي والمسالك البولية وذلك لمدة عام اعتبارا من اليوم.

وأكدت وزيرة الصحة أنه على الجهات المختصة تنفيذ القرار وإلغاء كل ما يخالفه من القرارات السابقة.

ويعد المعهد القومي للكلي والمسالك البولية أحد أبرز القطاعات الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية تحت إدارة وإشراف وزارة الصحة والسكان، وتستقبل العيادات الخارجية للمعهد يومياً 1200 مريض في المتوسط، ويجري نحو 11 ألف جراحة في السنة.