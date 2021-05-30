شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض مستجدات المشروع القومي لتطوير المجازر بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، إجتماعاً مع الشركة المعنية بتنفيذ المشروع القومى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات الوزارة.

شهد الاجتماع متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة دمياط فيما يخص الموقف التنفيذى للمجزر الآلى الجديد بالمحافظة، والذى يتم تنفيذه بمنطقة شطا بتكلفة حوالى 199 مليون جنيه.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذ لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظات والذى يتم تنفيذه عبر 3 مراحل بالتعاون مع وزارتى الزراعة والإسكان .

وأكد الوزير، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، حيث من المخطط تطوير 600 مجزر حكومى خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منها تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، مشيرا إلى تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، واستعانة الوزارة في أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها في السلامة الغذائية.

وقال «شعراوي»، إنه جارى الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مجزرا خلال المرحلة العاجلة بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه، وسيتم نهوها خلال شهرين، مع مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التي سيتم تطويرها، ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف، والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وأكد أن الدولة تولى اهتماماً بهذا الملف، وتسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وتطوير ورفع كفاءة نحو 600 مجزر بمختلف محافظات الجمهورية، تبعا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذه المنظومة، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية، وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري، موجها بتكثيف الأعمال الجارية، والإسراع في تنفيذ المجزر الآلي بدمياط، والإنتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة، خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية، والأعمال الإنشائية والتشطيبات لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.

أشار وزير التنمية المحلية، إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وخلال الاجتماع استعرض مسئولى الشركة بعض نماذج إدارة وتشغيل وصيانة المجازر والذى أعدته الشركة فيما يخص المعدات والآلات الفنية وتوفير الأطقم الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في تلك المنظومة.

إجتماع وزير التنمية المحلية لرفع كفاءة منظومة العمل بمجازر المحافظات