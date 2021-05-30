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الرئيس السيسى يوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوي الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف اطلاق النار واعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة .

 

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود انهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على اهمبة اتخاذ كل مايلزم من اجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين اسرائيل وفلسطين .

 

ووجه الرئيس السيسى الوفد المصري لدفع جهود بناء الانسان الفلسطيني مؤكدا على اهمية اتخاذ كل مايلزم من اجراءات لعدم تكرار التصعيد بين اسرائيل وفلسطين

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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