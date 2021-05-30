شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة الاستماع إلى المتهمين بقتل مارادونا إلى 14 يونيو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة العامة الأرجنتينة تأجيل جلسة الاستماع إلى المتهمين السبعة بقتل أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، إلى 14 يونيو المقبل، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا التى تمر بالبلاد.

كان المدعي العام لمدينة سان إيسيدرو في بوينس آيرس قد حدد الدعوة لإجراء التحقيقات الأولى غدا الاثنين 31 مايو ، لكنهم قرروا إعادة جدولة هذه التحقيقات نظرًا للوضع الصحي الحرج بسبب وباء كورونا الذي يمر عبر البلاد ، منذ ذلك الحين يخططون لتنفيذها شخصيًا، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأوضحت الصحيفة، أن المتهمين الذين سيتم التحقيق معهم هم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكى، و الطبيبة النفسية أجوستينا كوزاكوف، وعالم النفس كارلوس أنخيل دياز؛ الطبيب الذي نسق العلاج المنزلي للاعبة كرة القدم السابقة نانسي فورليني؛ منسق الممرضات ماريانو بيروني والممرضات ريكاردو عمر ألميرون وداهيانا جيزيلا مدريد.

في هذا الإطار، وبناءً على طلب النيابة، منع قاضي الضمانات في القضية، أورلاندو دياز، المتهمين من مغادرة البلاد يوم الخميس، وقرر المدعون توجيه الاتهام إلى المهنيين الصحيين بارتكاب جريمة قتل مزعومة بنية نهائية، وهي جريمة متوقعة عقوبة السجن لمدة 8 إلى 25 عامًا ، بعد تلقي تقرير اللجنة الطبية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، يتهمون أيضًا لوكى وكوزاتشوف بارتكاب جرائم استخدام وثيقة خاصة مزيفة والتزوير الإيديولوجي على التوالي.

وخلص تقرير المجلس الطبي، الذي نشرته وسائل إعلام ارجنتينية، إلى أن أداء الفريق الصحي الذي ساعد مارادونا كان "غير كاف وقصور ومتهور" وخلص تشريح جثة الكابتن السابق ومدرب الأرجنتين السابق إلى أنه توفي نتيجة "أذمة الرئة الحادة الثانوية لتفاقم قصور القلب المزمن". كما اكتشفوا "تمدد عضلة القلب" في قلبه، وكان ذلك فى 25 نوفمبر الماضى.