شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: 20٪؜ من مقاعد القطارات المكيفة نطرحها للحجز عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد طرح 20% من مقاعد القطارات المكيفة للحجز أمام الجمهور عبر شبكة الإنترنت سواء من خلال تطبيق الحجز الموجود بالموبايل أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن قواعد الحجز المعمول بها خلال طوال العام تشمل حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، لافتا إلى أن حجز التذاكر عبر الإنترنت يستهدف التسهيل على المواطنين.

وتعمل هيئة السكة الحديد على إعداد جداول تشغيل جديدة للوجهين القبلى والبحرى للعمل بها أول يوليو المقبل، شاملة بعض التعديلات فى مواعيد القطارات، حيث يتم العمل بها طوال العام المالى 2021/ 2022.

وقامت هيئة السكة الحديد مؤخرا بإيقاف تشغيل وتعديل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى بسبب أعمال التطوير وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد، بحيث يستمر العمل بهذه التعديلات حتى 30 سبتمبر المقبل وتشمل:

•إيقاف تشغيل قطاري 1417/ 360 القاهرة /شبين القناطر/الزقازيق إيقاف مؤقت لحين صدور تعليمات أخرى.

- تعديل قيام قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة/ الساعة 5.40 بدلا من الساعة 06.00

- تعديل قيام قطار 1108 مميز الاسكندرية / القاهرة/ الساعة 3.05 بدلا من الساعة 03.30 .

- تعديل قيام قطار 380 ركاب المنصورة / القاهرة /الساعة 08.50 بدلا من الساعة 09.00 .

- تعديل قيام قطار 62 ركاب دمياط / المنصورة/ الساعة 10.15 بدلا من الساعة 10.20 .

- تعديل قيام قطار 273 ركاب الزقازيق / الإسماعيلية /الساعة 06.40 بدلا من الساعة 06.55 .

- تعديل قيام قطار 397 ركاب القاهرة / الزقازيق /الساعة 22.10 بدلا من الساعة 21.40 .

- تعديل قيام قطار 377 ركاب القاهرة / المنصورة /الساعة 07.15 بدلا من الساعة 05.30 .

- تعديل قيام قطار 936 مكيف طنطا / القاهرة/ الساعة 06.00 بدلا من الساعة 05.55 .

- مسير قطارات 963 ،941،593 بخط القاهرة/ شبين القناطر/ الزقازيق بدلا من خط القاهرة /بنها.