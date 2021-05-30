شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 63 ألف جنيه مستحقات ورثة 6 متوفين بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام كتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بالحصول علي مستحقات 6 مواطنين متوفين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة بلغت إجماليها 3969 دولاراً، أى ما يوازى 63 ألف جنيه مصري تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي فى الأردن بمتابعة مستحقات ورثة العمال المتوفين الذين تقدم ورثتهم لصرفها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف، أنه بمتابعة المستحقات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان قال إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل معاش شهري من مؤسسة الضمان لورثة 6 متوفين ، وذلك لـ 32 مستحقاً ، وبياناتهم كالتالي :

ورثة المواطن المتوفى "طلعت. م.ع.ع" لـ 6 مستحقين بمبلغ 571.33 دولار، وورثة المواطن المتوفى"احمد.ز.ش.ح" لـ 6 مستحقين بمبلغ 329.97 دولار، وورثة المواطن المتوفى "عماد.ز.ع.ج" لـ 5 مستحقين بمبلغ 983.73 دولار، وورثة المواطن المتوفى "اسحق. ف.و.ج" لـ 5 مستحقين بمبلغ 1379.46 دولار، وورثة المواطن المتوفى "صافي.ب.م.ش" لـ 7 مستحقين بمبلغ 216.08 دولار، وورثة المواطن المتوفى "عمرو.ش.ع.ع " لـ 3 مستحقين بمبلغ 488.61 دولار.