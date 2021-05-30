​ رخص ورسوم ومخالفات.. 4 مواقع حكومية تتيح خدمات المرور من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يسعى الكثير من المواطنين للبحث عن بدائل لتجديد رخصة السيارة ودفع المخالفات المستحقة عليه بعيدا عن اللجوء للذهاب إلى وحدات المرور المنتشرة في المحافظات وذلك توفيرا للوقت والجهد.

ويمكن الحصول على خدمات المرور المختلفة إلكترونيا سواء المتعلقة بالخرص أو دفع الغرامات وغيرها من المعاملات الأخرى الخاصة بالمركبات والمرور من خلال مجموعة من المواقع الإلكترونية، يرصدها الخليج 365 في التقرير التالي:

1- منصة مصر الرقمية

أطلقت الحكومة "منصة مصر الرقمية" لإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا بشكل مركزي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقدم المنصة عدة خدمات رئيسية أبرزها رخص السيارات سواء للمركبات أو الأشخاص، من خلال تبويب "مركباتي" والذي يتيح مجموعة من الخدمات المتعلقة برخص السيارات ومنها: (تظلم على مخالفة رخص مركبة، تجديد رخصة مركبة، إصدار بدل تالف رخصة مركبة، إصدار بدل فاقد رخصة مركبة، سداد المخالفات، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة، سداد مخالفات مركبة لمالك آخر).

ومن خلال تبويب "رخصي" يمكن الحصول على خدمات خاصة بالتعاملات على السيارات ومنها: (استعلام عن مخالفة رخصة القيادة، تظلم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر).

ويمكن الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

2- موقع وزارة الداخلية

يتيح موقع وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الخدمات الهامة المتعلقة بالمرور ورخص المركبات، ويمكن الحصول على جميع الخدمات المتعلقة بالمرور والرخص من خلال الدخول على موقع الداخلية عبر الرابط التالي:اضغط هنا

3- الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر

يمكن الدخول إلى الموقع مباشرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا، أو يمكن الدخول عليه بشكل غير مباشر من خلال الدخول أولا على موقع وزارة الداخلية.

4- يقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

ومن بين الخدمات التي يقدمها الموقع خاصة بالمرور: خدمة الدفع عند الاستلام / خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية/ خدمة التظلم من قيم المخالفات/ خدمة متابعة حالة الطلبات / خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية / خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي:اضغط هنا