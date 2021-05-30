شكرا لقرائتكم خبر عن الذروة تصل لـ 45 درجة .. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في 72 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة في القاهرة والمحافظات، وقالت بان درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد 30 مايو حتى يوم الثلاثاء 1 يونيو ستشهد ارتفاع شديد تصل إلي 45 درجة مئوية في بعض الأماكن.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان لها بأن طقس اليوم الأحد سيكون حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء أثناء النهار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بأن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الاثنين والثلاثاء، وستشهد البلاد خلال اليومين طقس شديد على كافة الأنحاء، باستثناء بعد مدن السواحل الشرقية سيكون حالة الطقس فيها مائل للحرارة

وأشارت االأرصاد الجوية إلي أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون لطيف على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد، اما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيكون معتدل.

درجات الحرارة الأحد 30 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 35 والصغرى 21 درجة.

الوجه البحري العظمى 35 والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 33 والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

وسط سيناء العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 31 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

الوجه البحري العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 38 والصغرى 23 درجة.

وسط سيناء العظمى 38 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 1 يونيو

القاهرة الكبرى العظمى 37 والصغرى 22 درجة.

الوجه البحري العظمى 37 والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

وسط سيناء العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 41 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 45 والصغرى 28 درجة.

وأكد الأرصاد بان الرياح مثيرة للأتربة والرمال ستنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسوف تزداد فرص سقوط الأمطار على مدن السواحل الشمالية الغربية، وفي جنوب الصعيد وعلى سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة مع تقلبات حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة.