شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تنظم دورات تدريبية للعاملين على الإسعافات الأولية والسلامة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة؛ تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهني وصقل مهارات العاملين والتي شملت تنفيذ برنامج المسار الوظيفي عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات والمسار الوظيفي الإداري- مدير إدارة.

وذكر أن الخطة التدريبية شملت تنفيذ دورات تدريبية عن الدفاع المدني والحماية المدنية بمقر مركز تدريب اداره الحماية المدنية بشبين الكوم وكذلك دورة تدريبية عن أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية أساسي ومتقدم بمقر مركز تدريب المؤسسة الثقافية العمالية.

وأضاف تم تنفيذ برنامج تدريبي عن اساسيات ميكروبيولوجي المياه والأمراض الناتجة عن تلوث المياه للتعرف على التحاليل البكتريولوجي للمياه وأدوات وأجهزة المعمل البكتريولوجي واحتياطات الأمان والتعقيم المستخدم داخل تلك المعامل.

وأوضح أن الهدف من تلك الدورات هو حماية العنصر البشرى من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من اجهزة ومعدات من التلف وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي وتثبيت الامان والطمأنينة في قلوب العاملين اثناء قيامهم بمهام عملهم.