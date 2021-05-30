شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل ٣ مصابين فلسطينيين من العريش إلى معهد ناصر بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن تحويل ٣ مصابين فلسطينيين من مستشفى العريش العام إلى استكمال العلاج في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم تحويل، كلا من، محمد سمير عبدالغني، محمد هاني نادي شعبان، حكمت محمد صبح، من مستشفى العريش العام إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة بسيارات إسعاف مجهزة.

أضافت المصادر، أن عدد الحالات التي تم تحويلها من مستشفي العريش العام إلى مستشفي معهد ناصر بالقاهرة بلغ ٧ حالات، حيث جري من قبل تحويل ٤ حالات.

يذكر أن السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا، لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.