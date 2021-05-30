شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يواصل تلقى طلبات المشاركة بالموسم الثانى لـ«مئذنة الأزهر للشعر العربى» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر تلقي طلبات المشاركة في الموسم الثاني من «مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي»، والتي تأتي انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بضرورة الاهتمام بأمر اللغة العربية؛ نشرًا لها وتعليمًا، وإذاعة وتمكينًا، وتشجيعًا للمبدعين، ونظرًا لما لاقته المسابقة من نجاح وإقبال كبير في موسمها الأول.

وتسعى مسابقة «مئذنة الأزهر» إلى نشر رسالة الأزهر الشريف وتعزيز اللغة العربية، وتمكينها في النفوس ودعم الإبداع في جميع أنحاء العالم، وتعريف العالم برسالة الأزهر الشريف وإبراز دوره العالمي في الحفاظ على اللغة العربية، وتعميق التواصل بين الناطقين باللغة العربية والمحبين لها على مستوى العالم، تحفيز الإبداع والمبدعين على المستوى العالمي، وإحياء التراث من الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية الحديثة في مناخ يغلب عليه روح المنافسة والتفاعل.

وتستهدف المسابقة اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن اللغة العربية ومكانتها السامية بين اللغات ومستقبلها وما تحمله من أبعاد؛ بعد فلسفي، بعد ديني، بعد قيمي إنساني، بعد تاريخي، بعد جمالي، بعد أخلاقي... إلخ، كونها لغة مقدسة ترتبط بالقرآن الكريم وكونها وعاءً ثقافيًا وحضاريًا للأمة الإسلامية، ودور الأزهر الشريف في الحفاظ على اللغة العربية في موجات الاستعمار والتغريب.

وتتمثل أبرز شروط المسابقة في شروط المسابقة في: أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، أن يكون الشعر أصيلاً ومن إنتاج الشاعر المشارك، وباللغة العربية الفصحى، ألا تقل أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتا ولا تتجاوز الخمسين بيتا، ألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، يجب إرسال تسجيل صوتي للمتسابق وهو يلقي قصيدته، لا يحق لمن سبق له الفوز في الموسم الأول الاشتراك في المسابقة إلا بعد مرور خمسة مواسم للمسابقة، يجب إرسال إقرار الملكية الفكرية بعد التوقيع عليه، أن يكتب المتسابق بياناته الأساسية وأية بيانات مهمة مع القصيدة في الملفات Word، Pdf.

أما عن جوائز المسابقة فقد أعلن المركز أنها ستكون عبارة عن شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين الخمسة، جوائز مالية قدرها: 25000 جنيه مصري الفائز للأول، و20000 جنيه مصري للفائز الثاني، و15000 جنيه مصري للفائز الثالث، و10000 جنيه مصري للفائز الرابع، و5000 جنيه مصري للفائز الخامس.

وحدد المركز الفئات التي لها الحق في المشاركة بالمسابقة وهم: الطلاب الوافدون الدارسون بالأزهر الشريف (تعليم قبل جامعي- تعليم جامعي - دراسات عليا)، الطلاب الدارسون للغة العربية والعلوم الشرعية بجميع أنحاء العالم (يقدم ما يثبت قيده بالدراسة)، والعاملون بالأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة، والشعراء والأدباء والموهوبون بمصر وجميع أنحاء العالم، وجميع المتحدثين باللغة العربية فى جميع دول العالم.

وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب المواعيد المتعلقة بالمسابقة وهي أن يتم إرسال القصيدة الشعرية بصيغتي Word، Pdf وكذلك التسجيل الصوتي للقصيدة، وإقرار الملكية الفكرية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة شخصية ملونة، في موعد غايته الأربعاء الموافق 30/ 6 /2021م، ويتم الإعلان عن الفائزين يوم الاثنين 2/8/2021م على بوابة الأزهر الإلكترونية والإعلان عن موعد تسليم الجوائز، ويتم تسليم الجوائز وتكريم الفائزين في احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات.