72515 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى اليوم بتجارة عين شمس

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ كلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021، امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشعب اللغة العربية واللغات والساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية وبرنامج جامعة كيين الأمريكية والتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

واستعدادا للامتحانات تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظاً على التباعد الإجتماعى، وكذلك رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم.

وأكدت الكلية، أنه سيتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى، كما أنه توجد لجان للعزل فى حالة الإحتياج إلى ذلك.

وأوضحت الكلية، أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

ويصل عدد الطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان (72515 طالبا وطالبة)، حيث سيتقدم للامتحانات 51738 طالبا وطالبة فى الشعبة العربى، و6651 طالبا وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و306 طلاب وطالبات فى شعبة اللغة الفرنسية، وما يقرب من 1281 طالبا وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة، ومايقرب من 10742 طالبا وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

وتبدأ الامتحانات فى كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم الأحد 30/5/2021، على النحو التالى:

من 30/5/2021 وحتى 8/7/2021 امتحانات شعبة الدراسة باللغة العربية، و من 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية، ومن 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات شعبة اللغة الفرنسية، ومن 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.

ومن 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية، و من 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية، ومن 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات التعليم المفتوح والتعلم المدمج.