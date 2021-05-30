شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة تفتيش روسية تصل مطاري الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليين اليوم الأحد لجنتي تفتيش أمنية من خبراء الأمن والطيران الروس كإجراء أخير لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة التي شهدها المطارين شهر يناير الماضي.

وتستر أعمال اللجنتين حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتضم لجنة مطار الغردقة 5 خبراء أمن وطيران، وتضم لجنة مطار شرم الشيخ 7 من خبراء الأمن والطيران.

يذكر أن آخر لحنة استقبلها المطاران في نهاية يناير الماضي.

واتفق الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بونين قبل نحو شهر على استئناف الرحلات الجوية الروسية كاملة إلى الغردقة وشرم الشيخ، فيما قام السفير الروسي بالقاهرة بزيارة شرم الشيخ والغردقة.