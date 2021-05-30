شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء دورة تدريبية لرفع مستوى اللغة العربية لـ50 إماما بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف رفع مستوي اللغة العربية وادابها والتعرف على مقومات الارشاد النفسي والاجتماعي والاعلامي، تبدا اليوم الاحد بكلية التربية بالغردقة اعمال تنفيذ بروتوكول تعاون بين كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي ومديرية اوقاف البحر الاحمر بهدف عقد دورات في اللغة العربية لائمة المساجد بالمديرية.

ويحاضر الدكتور طه على خليفة مدرس اللغة العربية وادابها بالكلية بحضور الدكتور الدكتور محفوظ عبدالستار عميد الكلية والدكتور اسامة عمارة وكيل الكلية والدكتور محمود الشيمي مدير عام الاوقاف والشيخ عبدالباسط الشيخي مدير ادارة الدعوة.

وأكد الدكتور محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر أن الدورة التدريبية في اللغة العربية لـ 50 أمام من أئمة البحر الأحمر تستمر لمدة ٤ ايام وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي.

وتابع مدير أوقاف البحر الأحمر، أن الهدف من الدورات في اللغة العربية هو رفع مستوى الائمة، على أن تكون هناك دورات متتالية بصفة مستمرة لجميع أئمة البحر الأحمر لرفع مستواهم في اللغة العربية داخل منبر تعليمى أكاديمى.

ويشمل البروتوكول 3 مراحل في اللغة العربية وآدابها (النحو، والبلاغة، وأساليب أدبية)، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع والاعلام وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة.

واضاف الشيمي ان الدورة تقام وسط اجراءات وقائية وتباعد اجتماعي وارتداء الكمامة طوال مدة الدورة.