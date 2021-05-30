شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف تطورات دلال عبدالعزيز الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية.

وقال حسني، في مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن» أمس السبت: «أوجه التحية للأطباء المشرفين على حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، لكنها مازالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية، ونتمنى لها الشفاء العاجل بإذن الله تعالى».

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، قبل نحو أسبوع عبر «فيسبوك»، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا، مؤكدا أنها «مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى»، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل».