شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» تبحث مع البنك الدولى تحسين جودة الهواء فى القاهرة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتورة داليا لطيف، كبير إخصائيين بالبنك الدولى، آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى، فيما يخص تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة، ومشروع تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى بالقاهرة والجيزة والقليوبية ومواجهة مشكلة التلوث، وذلك فى إطار الاتفاق التمويلى الموقع بين مصر والبنك الدولى فى شهر فبراير الماضى بمبلغ 200 مليون دولار.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى يمثل محورًا مهمًا فى خطة الدولة لارتباطه بأهداف التنمية المستدامة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والذى دخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروع، وعلى رأسها وزارة البيئة.

ولفت شعراوى إلى أهمية دور البنك الدولى فى توفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية العاملة فى هذا المشروع، وكذلك منظومة المخلفات بالقاهرة الكبرى عبر إنشاء وحدات جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين.

وشدد على اهتمام رئيس الجمهورية بملف المخلفات الصلبة ومتابعته لجهود تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمحافظات القاهرة الكبرى وباقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا الدور المهم الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية فى متابعة عملية تنفيذ تلك المشروعات والأعمال المرتبطة بها، بالتنسيق مع المحافظات، إذ يتم إعداد تقارير دورية عن ذلك لرئيس مجلس الوزراء.

ونوه «شعراوى» إلى ضرورة التنسيق الجيد بين البنك الدولى والوزارة لضمان النجاح لهذا المشروع المهم، والتواصل بصورة دائمة مع مسؤولى البنك فى هذا الشأن لمتابعة كافة المستجدات أولاً بأول، وإمكانية عقد اجتماع تنسيقى بين البنك الدولى ووزارتى البيئة والتنمية المحلية فى إطار هذا المشروع فيما يخص الدراسات والدعم والمتابعة.

وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية آخر مستجدات منظومة المخلفات بمحافظة القاهرة، وتوقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة مع شركتى ارتقاء وانفيروماستر، وطلب مسؤولى البنك دراسة الاستفادة من خبرات البنك فيما يخص الدعم الفنى للمتابعة والرقابة والتقييم لتلك الشركات، وهو ما رحبت به الدكتورة داليا لطيف، وأكدت استعداد البنك لتقديم كل الدعم فى هذا الموضوع.

وأكدت الدكتورة داليا لطيف أهمية الإسراع فى وضع نظام تشغيل لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، بعد دخوله فعليًا حيز التنفيذ والموافقة عليه من البنك وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على كل الجهات المشاركة فى التنفيذ، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين البنك والوزارة فيما يخص الملفات التى تم بحثها، فضلًا عن عقد لقاءات على مدار الشهر لمتابعة كل التطورات فى تلك الملفات.

وقدمت كبير إخصائيى البنك الدولى الشكر لوزير التنمية المحلية على التعاون والدعم الجيد الذى تقوم به الوزارة فيما يخص متابعة وتنفيذ المشروعات الجارية بين الجانبين على أرض المحافظات، للتغلب وتذليل أية عقبات أو تحديات وسرعة حلها على الفور.