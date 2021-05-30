شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «الصحة» بإقرار حوافز لإعلان التكليف وسحب «مصروفات الزمالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام نقابة الأطباء، أن البيان الذى أصدرته وزيرة الصحة بأن 99% من أطباء دفعة تكليف مارس 2021، سجلوا فى الزمالة، وتصوير الأمر على أنه ليس هناك مشكلة، أمر غير واقعى، لأن الأطباء سجلوا لتحاشى تكليفهم.، (مضطرين)، وهذا الاتجاه فى التكليف لن يحل الأزمة، ففى العام الماضى سجل 900 طبيب فى تخصص التخدير ولم يتسلم التكليف سوى 40 طبيبا فقط.

وأوضح «عبدالحي»، فى تصريحات صحفية، أنه لابد أن تقر الوزارة حوافز فى الإعلان بشكل رسمى فلن تكون هذه الحوافز مؤثرة على حركة التكليف وتجاوب الأطباء معها، مطالبا بإلغاء قرار زيادة مصاريف امتحانات الزمالة، لأن زيادة نسبة الرسوب فى الامتحان ليست مسؤولية الطالب فقط، ولكن المسؤول الرئيسى عنها هو النظام، ثم المدرب، وأخيرا الطالب، حسب ما أكدته الكلية الملكية البريطانية.

وقال «عبدالحي»: «هؤلاء الطلبة رواتبهم لا تتجاوز 3000 جنيه، فكيف أطالبهم بدفع 10 آلاف جنيه، رغم أن القانون نص على تحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا، مطالبا بإلغاء زيادة مصاريف الامتحان».

وطالب أمين عام النقابة بإلغاء قرار الإبلاغ عن الطبيب المعالج لمرضى كورونا فى المنزل أو العيادة والمستشفى الخاصة، لأن هناك احتمالات يمكن أن تتسبب فى الوفاة، وليس هناك بروتوكول علاجى ناجح بنسبة 100%، فبالتالى تدهور الحالة ليس مسؤولية الطبيب.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة تسببت فى نقص بعض التخصصات، وتطالب شباب الدفعة بتحملها، فمنذ سنوات ونحن نطالب بمحفزات معنوية ومادية لجذب شباب الأطباء لهذه التخصصات المرهقة، التى لا تدر عائدا ماديا، فلابد من معاملتها كما حدث مع أزمة المناطق النائية.

وأضاف «الطاهر»: «نحن فى دولة مؤسسات، فلا يمكن إصدار قرار من الوزارة دون استشارة الجهات المعنية وهى النقابة ووزارة التعليم العالى، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ونرجو أن يكون هذا هو نظام العمل حتى تكون القرارات فى صالح الوطن، ولكن الوزارة تعمل بفكرة الـ «one man show».

ودعا الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، وزارة الصحة إلى تفعيل دور اللجنة النقابية الوزارية، وتوفير تعاون فاعل بين النقابة والوزارة، مؤكدا أن عدم التعاون بين الجهتين يتسبب فى وجود نفس المشكلة كل عام.

وعبر عدد من أطباء الزمالة، وتكليف مارس 2021، عن استيائهم من طريقة تعامل الوزارة مؤكدين أنهم فى انتظار إعادة فتح موقع التكليف للسماح لهم بالتكليف حسب رغبتهم، بعد تعديل نسبة التخصصات الملحة، مطالبين بتراجع الوزارة عن قرار سحب الأطباء من المستشفيات الجامعية أو تحديد مدة معينة لعودتهم للتدريب فيها، وإلغاء قرار زيادة رسوم الامتحان.