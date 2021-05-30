شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسحب 10 مشروعات قوانين من المجلس وتؤجل تعديلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على 71 طلبا من أعضاء مجلس النواب، ما بين 64 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية، خلال جلسة واحدة يوم الاثنين الماضى، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى فى عدد من القرى والمدن، وضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم تجديد محطات وشبكات المياه، وتأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى، وعدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة.

ونظراً لكثرة طلبات الرد الموجهة للوزير، شدد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على ضوابط الحديث، وضرورة الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان فقط لكل نائب بلا أى استثناءات، ليتمكن الوزير من الرد مجملاً بعد نهاية عرض جميع الطلبات.

وعقب انتهاء النواب من عرض طلباتهم، رد وزير الإسكان باستعراض ما تم تنفيذه فى هذه المشروعات فى إطار المشروع القومى لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، موضحاً أنه تم الانتهاء من 279 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 61.4 مليار جنيه، تخدم أكثر من 60 مليون نسمة، قائلاً: «ما تم خلال الـ6 سنوات يعادل تقريباً نصف ما كان منفذا على مستوى الجمهورية خلال 40 عاماً»، مشيراً إلى التزام الوزارة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاعتمادات المالية المُدرجة فى موازنتها.

ونفى وزير الإسكان اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى فى المحافظات، موضحاً أن كليهما يكون على عمق مختلف عن الآخر، ولا يمكن إطلاقاً أن يحدث اختلاط بينهما، وأن الحديث عن وجود قصور فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لا يعبر عن الواقع.

وأضاف «الجزار» أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 864 مشروعاً فى مجال الصرف الصحى، وجار الانتهاء من 473 مشروعا آخر.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من ممشى «أهل مصر» على كورنيش النيل فى القاهرة تبلغ كيلومترين، مؤكداً أن «الهدف الأساسى من المشروع ليس تحقيق المكاسب، وإنما الخدمة العامة، ومنح المواطن فرصة للاستمتاع بالنيل فى مكان يليق به. منوهاً باتجاه الوزارة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروع».

شهدت المناقشات تأييداً برلمانياً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وسط مطالبات من النواب بالإسراع فى تنفيذ المشروعات غير المنتهية من صرف صحى ومياه شرب فى باقى المناطق التى لم تشملها المبادرة بعد، كما طالب النواب بزيادة الاهتمام الحكومى بتحديث البنية التحتية وحل مشكلات انقطاع وتلوث مياه الشرب، وكذلك الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتعثرة منذ سنوات للتخفيف من معاناة المواطنين فى مختلف المحافظات.

ووافق مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع الماضى، على إحالة (4) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهى: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وقرار رئيس الجمهورية العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى «بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية.

وأعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، تلقيه خطابًا من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسحب (10) مشروعات قوانين كانت قد تقدمت بها الحكومة، وهى: ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.