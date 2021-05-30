شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دعوى «إيفر جيفن» لـ20 يونيو للتفاوض والتسوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية نظر الدعوى الخاصة بقرار الحجز التحفظى على السفينة البنمية «إيفر جيفن» إلى 20 يونيو المقبل للتفاوض والتسوية بين طرفى النزاع «هيئة قناة السويس، ومُلاك السفينة»، والإعلان عن طلبات التدخل من جانب الاتحاد العام للثروة المائية كأحد الخصوم فى القضية، والذى يطلب التعويض من مُلاك السفينة.

وشهدت جلسة نظر القضية سجالًا قانونيًا من طرفى القضية، دفاع مُلاك السفينة ودفاع هيئة قناة السويس، وأكد الطرفان تمسكهما بما قدماه من دفوع أمام محكمة الاستئناف، فيما اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف وفق الدفاع للطرفين.

وطالب دفاع هيئة قناة السويس بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من مُلاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديًا.