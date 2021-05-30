شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنشر اليوم محتوى الامتحان التجريبى للثانوية العامة للتدريب على الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد أسئلة وإجابات الامتحان التجريبى لشهر مايو لطلاب الثانوية العامة لتحقيق الاستفادة لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات الاسترشادية التى انتهت الخميس 27 مايو الجارى أو لم يقوموا بالتجربة، حيث تحرص الوزارة على اطلاع جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوى على الأسئلة ونوعيتها والتدريب عليها استعدادا وتمهيدا للامتحان النهائي الذى ينطلق فى يوليو المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الجزء الأهم فى تجربة الامتحانات التجريبية هى تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وكيفية التعامل معها، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها على موقع الوزارة للتدريب عليها وأخذ كافة الاحتياطات التى تضمن الاستعداد للامتحان النهائى.

وكان طلاب طلاب الثانوية العامة، أبدوا ملاحظاتهم على تجربة الامتحانات الإلكترونية لشهر مايو الجارى، حيث كشف الطلاب أن وقت الامتحان فى كثير من المواد لم يكن مناسبا لعدد الأسئلة حيث أن الوقت كان غير كافى، مطالبا وزارة التربية والتعليم بمراعاة هذه الملاحظة أثناء وضع امتحانات نهاية العام الدراسى، كما كشف بعض الطلبة عن رغبتهم فى أداء امتحانات نهاية العام إلكترونيا على التابلت موضحين أنها أسهل من الامتحان الورقى خاصة أنهم لا يكتبون كثيرا فى الامتحان الإلكترونى، متابعين: بقالنا 3 سنوات منذ الصف الأول الثانوى بنمتحن إلكتروني فالافضل استكمال الامتحانات على التابلت.

وأوضح الطلاب أنه من أبرز الملاحظات فى امتحان مادة الفيزياء اعتمدت الأسئلة على طريقة واحدة وهى المساءل فقط دون أن يكون هناك نوعية أخرى مثلا" احتواء الأسئلة على تعريف بعض المصطلحات فى المنهج واختيار الطالب الإجابة المناسبة لكل تعريف من الإجابات" الاختيار من متعدد".

وتابع الطلاب أداء الاختبار من خلال الخوادم المركزية فى المدارس الثانوى أدى إلى تلاشى كثير من المشكلات التقنية والفنية فى مشكلات السيستم وكانت التجربة مفيدة فى التعريف على شكل الأسئلة.