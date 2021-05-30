شكرا لقرائتكم خبر عن %57 من القراء يتوقعون نجاح البوابة الإلكترونية للعمرة فى القضاء على السماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع قضاء البوابة الإلكترونية للعمرة على ظاهرة السماسرة وحماية المعتمرين؟"، توقع غالبية القراء نجاح البوابة الإلكترونية للعمرة في القضاء على ظاهرة السماسرة وحماية المعتمرين.

وتوقع 57% من القراء قضاء البوابة الإلكترونية للعمرة على ظاهرة السماسرة وحماية المعتمرين، بينما توقع 43% من القراء عدم قدرتها على القضاء على الظاهرة.



