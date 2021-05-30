شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تعليمات من جامعة حلوان للطلاب بامتحانات الترم الثانى لتطبيق إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت جامعة حلوان مجموعة من التعليمات والضوابط للطلاب وذلك للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وذلك لضمان إتمام الاختبارات فى سهولة ويسر والحفاظ على سلامة الجميع وفيما يلى أبرز التعليمات:

1- الالتزام بميعاد الحضور بمقر الامتحان قبل الموعد بساعتين.

2-على كل طالب لديه أى أعراض مرضية أو حرارة مرتفعة إبلاغ الكلية قبل بداية الامتحانات على الأقل بمدة (48) ساعة للعرض على لجنة خاصة.

3- على كل طالب تظهر عليه أعراض مرضية فى يوم الامتحان إبلاغ الطبيب الموجود عند البوابة قبل دخول الجامعة.

4-على جميع الطلاب التأكد من وجود جميع أدواته الكتابية التى يستعملها فى الامتحان (أقلام ، مسطرة، أو آلة حاسبة.......الخ )

5- التأكيد من وجود مستلزامات كل طالب الشخصية مثل (زجاجة مياه خاصة به – او طعامه الخاص ) .

6-التزام الطلاب بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعى واستخدام المطهرات.

7-الالتزام بتعليمات الأمن.