شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يجدد رفض الملء الثانى للسد.. وغانا: التصرفات الأحادية تضرّ بالقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، أن الملء الثانى لسد النهضة، والتشغيل دون اتفاق قانونى، خطر على السودان.

وواصلت «الصادق» جولتها الإفريقية التى بدأتها الأسبوع الماضى، وبلغت غانا فى محطتها الثانية، والتقت الرئيس الغانى، نانا أكوفو أدو، بالعاصمة أكرا، لشرح موقف السودان من تطورات سد النهضة. وقالت وزيرة خارجية السودان، فى تصريحات عقب لقائها الرئيس الغانى، إن الخرطوم تسعى لإيجاد حل سلمى للنزاع بخصوص سد النهضة والحدود مع إثيوبيا، مضيفة أن بلادها حريصة على استقرار المنطقة، وأن المرجعية هى القانون الدولى والمعاهدات المشتركة، وطالبت غانا بدعم موقف السودان العادل والمعتدل.

من جانبه، شدد الرئيس الغانى على وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار فى إفريقيا كمدخل للتعاون، وأكد أنه يرفض التصرفات الأحادية التى ستكون سابقة تضر بكل القارة.

فى المقابل، واصلت الحكومة الإثيوبية ادعاءاتها ومحاولة ربط المشاكل الداخلية التى تمر بها إثيوبيا حاليًا بسد النهضة، وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الإثيوبى الحاكم، إن استكمال الجولة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبى، واستكمال الانتخابات الوطنية المقبلة بنجاح، سيحددان مصير الإثيوبيين، والبلاد بشكل عام، وأضافت: «إثيوبيا لن تتنازل عن مصالحها الوطنية أبدًا بسبب الضغط الدبلوماسى، والتأثيرات الأخرى التى تفرضها القوى التى لها مصلحة كبيرة فى المنطقة».

واعتبر بيان اللجنة أن الخلاف الأخير بين إثيوبيا والسودان اتجاه مؤسف، ولا يمكن أن يحدث على الإطلاق، وأن إثيوبيا ستعمل على تسوية الوضع بطريقة ودية على أساس العلاقات التاريخية وطويلة الأمد بين البلدين.