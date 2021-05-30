شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا توافق على استخدام «فايزر» للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح «فايزر- بيونتك»، للفئة العمرية بين 12 و15 عاماً، ليصبح بذلك أول لقاح ضد فيروس «كورونا» يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال فى الاتحاد الأوروبى، بينما قالت شركة «مودرنا» إن لقاحها ضد «كوفيد- 19» آمن ويبدو أنه فعال للمراهقين.

ورصدت وزارة الصحة الفيتنامية، أمس، سلالة جديدة من «كورونا»، عبارة عن مزيج من سلالتى كوفيد- 19 الهندية والبريطانية.

وقال وزير الصحة الفيتنامى، نجوين ثانه لونج، فى تصريحات، إن التسلسل الجينى لفحوصات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من السلالات فى وقت واحد وهما الهندية والبريطانية. وأضاف: «وزارة الصحة ستعلن عن السلالة الجديدة على خريطة الجينوم العالمية»، لافتا إلى أنه لم يتم تسمية السلالة الجديدة بعد، محذرًا من أن الفيروس التاجى المسؤول عن الموجة الجديدة أكثر قابلية للانتقال، خاصة فى الهواء.

وأرجع استطلاع جديد أجرته شركة «هيل- هاريس إكس» سبب عدم إقبال الأمريكيين على أخذ اللقاح إلى عدم الثقة فى اللقاحات المتواجدة حاليًا.

وأوضح أن 37% من المستطلعة آراؤهم الذين لم يتم تطعيمهم قالوا إن السبب هو أنهم لا يثقون فى اللقاح، بينما أشار 35% من المستطلعين الذين لم يتم تطعيمهم إلى إنهم ينتظرون ليروا كيف يستجيب الآخرون، فيما قال 9% إنهم يتمتعون بصحة جيدة ولا يشعرون بضرورة أخذ اللقاح، و19% لم يوضحوا السبب.

وذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية أن وكالات الاستخبارات البريطانية، تساعد الولايات المتحدة فى التحقيقات حول ما إذا كان الفيروس قد تسرب من مختبر صينى، موضحة أن هذه الخطوة تأتى عقب إصدار الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تعليماته لمسؤولى الاستخبارات الأمريكية بـ«مضاعفة» جهودهم لتحديد أصول الفيروس، وتقديم تقرير فى غضون 90 يومًا، لافتة إلى أن توجيهات «بايدن» صدرت بعد مزاعم علماء غربيين بارزين بأن الفيروس من صنع الإنسان، ولا ينتقل عن طريق الحيوانات.

ووفقًا للتليجراف، أجرى مسؤولو الاستخبارات البريطانية تحقيقاتهم فى أصول الوباء بعد مزاعم بأن «كورونا» تسرب من مختبر فى الصين، وهو ادعاء نفته الحكومة الصينية باستمرار.

وقال رئيس سابق لجهاز الأمن الخارجى البريطانى، ريتشارد ديرلوف، «إن الوضع أصبح قضية استخباراتية، إذ قد تحتاج أجهزة الأمن البريطانية إلى (تحفيز) المنشقين الصينيين للوصول إلى الحقيقة، إذا لم تفتح الصين أبحاثها أمام التدقيق والتحقيق».

وأوضحت الصحيفة أن موقف بريطانيا الرسمى من هذه القضية، هو أنه لا ينبغى استبعاد المزاعم التى تفيد بأن الفيروس تسرب من مختبر فى مدينة ووهان، حيث بدأ الوباء.