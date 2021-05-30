شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية للاستغلال الأمثل لأراضى الدولة وسواحلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل، وصون قيمتها كثروة قومية.

وكلف الرئيس- خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، أمس، لمتابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية- بمراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التى لم تكتمل حتى الآن؛ سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.

وشدد على ضرورة إتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ويتكامل مع عملية التنمية والتحديث الشامل التى تشهدها المحافظات التى تتضمن تلك المواقع، وفى إطار النهج المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك على غرار ما تم فى احتفالية موكب المومياوات الملكية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطّلع على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية فى مجال التنمية السياحية، والتى تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التى تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها، ومردودها التنموى والاقتصادى والسياحى، مع الوقوف على جميع التحديات فى هذا الإطار.