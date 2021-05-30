شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «السياحة الاستشفائية» وتوقعات ربحية تتجاوز مليارى دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهود متواصلة تقودها محافظة جنوب سيناء من خلال حزمة مشروعات عاجلة ستغير وجه المحافظة، وتضع اسم مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وبتوقعات ربحية تتجاوز المليارين و300 مليون دولار.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قال إن المحافظة عازمة على إحداث تطوير كبير فى مجال السياحة الصحية والاستشفائية، إذ إن مصر تمتلك 1346 موقعا استشفائيًّا حال استغلالها ستحقق دخلًا يتجاوز الـ10 مليارات سنويًا، تساعد فى التنمية من خلال بناء مجتمعات سياحية وعمرانية.

أوضح «فودة» خلال تفقده إحدى المنشآت السياحية والاستشفائية الصحية برأس سدر، أن مصر تمتلك قدرات هائلة فى السياحة الاستشفائية من خلال أماكن طبيعية بمدن جنوب سيناء، مثل سانت كاترين وطور سيناء ورأس سدر، بالإضافة إلى الجو الذى تمتاز به المحافظة، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لوضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة الصحية، والاستفادة من أهم مناطق الاستشفاء على مستوى العالم.

بدوره، لفت هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه محافظ جنوب سيناء، إلى أن هناك الكثير من المناطق داخل المحافظة والتى سيتم العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة لتصبح رائدة فى السياحة الاستشفائية بالمياه الكبريتية، نظرًا لمعالجتها 187 مرضًا جلديًّا وأمراضًا مناعية.

أضاف «العسال» أن جنوب سيناء تمتلك كثيرًا من المقومات والإمكانيات التى تؤهلها لحجز مكانة دولية فى مجال السياحة العلاجية، مؤكدا أن المحافظ لديه خطة كاملة لتطوير السياحة بالمحافظة وبدأ فى تنفيذها بالفعل.

وأشار إلى أن رأس سدر وحمام وموسى وحمام فرعون، وغيرها من المناطق، تمتاز بقدرات هائلة فى السياحة العلاجية، وبدورها ستكون عامل جذب مهمًّا لكثير من السياح خلال الفترة المقبلة، وتم عقد عدد من المؤتمرات التمهيدية للسياحة الاستشفائية؛ تمهيدًا لعقد مؤتمر عالمى تحت رعاية رئيس الجمهورية الذى وجه بإنشاء الهيئة القومية للسياحة الاستشفائية.

ولفت إلى أن خطة التنمية المستدامة داخل المحافظة تسير بشكل جيد للغاية، وهناك تطوير مستمر يصب فى صالح زيادة عدد السائحين وتقديم خدمات أفضل خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه عرض على المحافظ مشروعًا لتطوير المحليات، وتمت مناقشة ملامحه خلال الجولة، وأكد المحافظ أنه ستتم دراسة الأمر خلال الفترة المقبلة.