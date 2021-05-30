شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبى لـ«القطار الكهربائى» فى أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من تصنيع 5 قطارات من إجمالى 22 قطارًا كهربائيًا بنسبة إنجاز بلغت 43%.

وأشار- خلال تفقده أعمال تنفيذ القطار الكهربائى «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان»- إلى أنه من المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبى فى أغسطس 2021، وتوريد 5 قطارات فى سبتمبر من العام نفسه، و5 أخرى فى أكتوبر 2021، فيما سيتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى احتفالات أكتوبر 2021.

وتفقد وزير النقل محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث التى تم افتتاحها وتشغيلها، ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف (LRT)، ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة- السويس»، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى (عدلى منصور- السلام).

ووجّه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية فى كل الشوارع المحيطة بالمحطة، ثم تفقد باقى الأعمال الإنشائية بالمشروع من محطات وأنفاق وكبارى، والتى بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية فيها بمرحلتيها الأولى والثانية 84%، والتقى بالمهندسين والعمال والفنيين، ووجّه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم جميع الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالمية، خصوصًا مع أهمية المشروع الذى يُعتبر شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت إلى التنسيق حاليًا بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV، التى تم التعاقد معها لتشغيل وصيانة المشروع؛ لموافاتهم بالمستندات الفنية اللازمة لإعداد خطة التشغيل والصيانة، إذ كان من الضرورى تفعيل هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ والتشطيب للمحطات لتلبية أى مطالب لها أثناء التنفيذ لتكون جاهزة للتشغيل فور الانتهاء من الأعمال. وتفقد الوزير معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية.