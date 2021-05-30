شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية لـ3.3 مليون طن خلال الـ5 أشهر الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وذلك تقريرا تلقاه حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

وتضمن التقرير عدد ما النقاط الهامة نرصدها كالتالى:

2- أهم الصادرات الزراعية خلال الفترة الماضية، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب.

3- تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول انجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق .

4- الخوخ المصري يشهد إقبالا متزايدا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية .

5- المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضي .