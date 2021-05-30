شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة حلوان: توسيع دائرة الكليات المشاركة فى برنامج محو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون تنمية وخدمة المجتمع، إن الجامعة تواصل تنفيذ برنامج محو الأمية للمواطنين فى المناطق المختلفة والمحيطة بالجامعة، مؤكدا توسيع دائرة الكليات المشاركة فى البرنامج بإضافة كليات جديدة .

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه لم يتم الاقتصار على كليات الآداب والتربية فقط بل تم اضافة كلية الخدمة الاجتماعية والتعليم الصناعى وغيرها من كليات جامعة حلوان للمشاركة فى تنفيذ البرنامج ومحو أمية المواطنين .

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان لشئون تنمية المجتمع، أنه يواصل اجتماعات مع مجالس الكليات المختلفة وذلك لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة بما يضمن تنفيذ برامج وحملات توعية على مستوى المناطق المحيطة بالجامعة إضافة إلى تنظيم قوافل طبية لتلك المناطق لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين ضمن خطة الجامعة للمشاركة فى تنمية وبناء المجتمع .