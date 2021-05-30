شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: حزمة مشروعات عاجلة لتطوير الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بنفسه عمليات التطوير التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها بمدينة الغردقة استعدادًا لعودة السياحة.

وأوضح، فى بيان، أنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة مشروعات عاجلة، ستسهم فى تغيير وجه الغردقة، منها تنفيذ مشروعات بمناطق الامتداد الجديد والشريط السياحى بالظهير الصحراوى، حيث سيتم تنفيذ أكبر وأضخم مشروع سياحى استثمارى بالمدينة، مشروع منتجعات «ريفيرا سهل حشيش»، ويقع على مسار سياحى متميز للسائحين، ويساعد على الجذب السياحى والاستثمارى، ويعمل على تنوع الأنشطة السياحية بالمنطقة، كما يُعد المشروع بمثابة قطب تنموى سياحى جنوبى متعدد الأنشطة الجاذبة من سياحة شاطئية وترفيهية، وسياحة بيئية، وسياحة مؤتمرات، فضلًا عن السياحة الثقافية.

وأضاف المحافظ أن المشروع تبلغ مساحته الإجمالية 13800 فدان، ومن المخطط أن يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة يصل عددها إلى 150 ألف فرصة عمل، كما يتضمن إنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات العالمية والقرى السياحية المميزة ومرسى لليخوت، إلى جانب تشييد مدينتين للألعاب الترفيهية والرياضية، فضلًا عن المنتجعات الصحية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجّه باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع «ريفيرا»، وحساب التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمشروع، والتى تشمل توصيل المرافق وحفر البحيرات التى ستدخل فى تنفيذ المشروع، على أن يتم إعداد دراسة متكاملة لهذا المشروع وعرضها فى اجتماع مقبل.

وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المخطط الاستراتيجى لتطوير المدينة، وتتضمن مشروعات المرحلة الثالثة تنفيذ عدد من المشروعات، منها استكمال تطوير كورنيش فلفلة، والممشى السياحى، إلى جانب إنشاء 1200 وحدة سكنية بديلًا للعشوائيات، واستكمال تطوير طريق المطار، وسوق الدهار، وكذا تطوير منطقة زرزارة، وحلقة السمك.