شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية لـ«المصري اليوم»: نسعى لمحاربة الفساد.. وجهود متواصلة لتطوير الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك تكليفات واضحة ومباشرة للأجهزة التنفيذية محورها الأساسى خدمة المواطن، وحل جميع المشكلات اليومية من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وإيجاد حلول لها فى حدود الإمكانات المتاحة، فضلا عن التوجيهات بضرورة خلق وإعداد كوادر شابة فى قطاعات العمل المختلفة بكافة المديريات الخدمية ودواوين العمل الحكومية بنطاق دائرة المحافظة، لتحسين مستوى العمل ورفع كفاءة الجهاز الإدارى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن العنصر البشرى عماد النهضة والتقدم. وأضاف المحافظ، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين الأداء فى كافة القطاعات الخدمية، فضلا عن وضع جدول زمنى للانتهاء من كافة المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية حدثنا عن آخر تطورات مبادرة «حياة كريمة» فى مركز الحسينية؟

- المحافظة تسعى جاهدة لتحسين الأداء فى كافة القطاعات الخدمية، فضلا عن وضع جدول زمنى للانتهاء من كافة المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، كما أن المحافظة جادة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى، لإحداث نقلة نوعية وحضارية بالنسبة للخدمات المقدمة لقاطنيها، وتسير الأعمال على قدم وساق بقرى مركز الحسينية، حيث تم تحديد 41 قرية و740 تابعة لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، وتم البدء فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة لعدد 24 قرية بعدد 49 مشروعا، وتتضمن الأعمال الجارى تنفيذها إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط المياه، كما أنه جار استخراج التصاريح اللازمة أمام مد خطوط التليفونات، وكابلات الإنترنت والغاز الطبيعى، لتقوم الشركات المنفذة بأعمال التوصيل طبقا للجدول الزمنى المحدد ووفقا لمخطط التطوير الجارى تنفيذه، ناهيك عن تكليف الجهات المعنية بإعداد بيان مفصل باحتياجات القطاع الصحى مزود بالرسومات الهندسية للمشروعات التى سيتم تنفيذها سواء إنشاء جديد أو إحلال وتجديد أو رفع كفاءة وترميم، كما أنه جار الانتهاء من التصميمات اللازمة للبدء فى رفع كفاءة 3 كبارى وإنشاء 10 كبارى جديدة، وتسليم النماذج للشركات المنفذة لمراجعة الأعمال طبقاً للمواصفات الموضوعة، وكذلك تحديد عدد وحدات الإسعاف المقرر إقامتها بالقرى المطورة، وعدد السيارات اللازمة لتشغيلها لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية.

■ كيف تواجه المحافظة الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟

- تم وضع خطة عمل لمجابهة انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت العامة والخدمية، وواجهات المنازل والمرافق العامة، فضلا عن منع تجمعات المواطنين وتحديد الطاقة الاستيعابية بالأماكن المغلقة، وتطبيق غرامات مالية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، ومتابعة توقيتات الغلق المحددة بهدف تقليل تزاحم المواطنين لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وتم عقد اجتماع مع الجهات المعنية لبحث تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا، واستعراض آليه تنظيم العمل بالمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا، وقد تم الاتفاق على أن تقوم العيادات الخاصة المستقبلة والمعالجة لمصابى فيروس كورونا، بإرسال بيانات الحالة لأقرب إدارة صحية، والتواصل مع مديرية الشؤون الصحية مباشرة فى هذا الشأن لتسجيل معلومات المرضى المصابين كاملة، على أن يتم التزام مديرية الشؤون الصحية بالمتابعة وصرف العلاج للحالات المصابة والمعزولة بالمنزل، فضلاً عن متابعه الحالات المخالطة للحالات الإيجابية من خلال منسقين تابعين للإدارات الصحية المختلفة، وكذلك إلزام الأطباء بالعيادات الخاصة بتحديد الحالات الإيجابية بدقة وما إذا كانت الحالة فى حاجة لعزل منزلى أو علاج بالمستشفى، على أن يتم تحويل الحالات الشديدة إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة فور اكتشاف الإصابة لتلقى العلاج المناسب دون اللجوء إلى العلاج المنزلى منعاً لتدهور الحالة الصحية للمرضى، وإعطاؤهم العلاج المناسب بشكل سريع وفورى وفى حالة المخالفة يتعرض الطبيب للمساءلة القانونية، والتشديد على أصحاب الصيدليات بمنع تقديم البروتوكول الطبى لعلاج فيروس كورونا إلا من خلال روشتة معتمدة من الطبيب المعالج، وفى حالة المخالفة يتعرض الصيدلى للمساءلة القانونية.

■ ما أسباب قرارات وقف بعض العاملين بالإدارات الهندسية عن العمل؟

- التقاعس عن أداء مهام العمل، وتأخر إنهاء طلبات ومصالح المواطنين، وتم كشفها من خلال المرور اليومى والمتابعة الشخصية والتحقق من شكاوى المواطنين.

■ ما دور المحافظة تجاه عمال النظافة وهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

- التطعيم واللقاح متاح للجميع فى جميع مكاتب الصحة ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتطعيم اختيارى وليس إجباريًا، ومن خلالكم أناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان، وأن يلتزم المواطنون بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات، فضلا عن الالتزام بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا.

■ ما دور المحافظة فى حل مشاكل المناطق الصناعية وتهيئة المناخ للاستثمار؟

- تم عقد اجتماع مع المستشار القانونى لجمعية مستثمرى بساتين الإسماعيلية، وذلك لحل بعض شكاوى المستثمرين ومنها وجود مقلب للقمامة ملاصق للمنطقة الصناعية، وتعديل نزلة الطريق الأوسطى، وكذلك عمل منزل ومخرج لخدمة المنطقة الصناعية والتى تضم ما يقرب من 1000 مصنع للصناعات الثقيلة والحرفية وتوفر حوالى 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى النظر فى تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة التابعة لجمعية المهندسين بالمنطقة 2160 فدانا للدخول تحت مظلة القانون، وإنشاء مدفن صحى بناحية العدلية مركز بلبيس، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 46 فداناً للتخلص الآمن من المخلفات والمقالب العشوائية، مما يساهم فى القضاء على المقلب الملاصق للمنطقة الصناعية، وذلك حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، كما أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية عمل منزل ومخرج بالطريق الأوسطى لخدمة المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية.

■ ماذا عن خطة تطوير وتجميل مراكز ومدن المحافظة؟

- المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الطرق والكبارى، وذلك فى إطار خطة تطوير وتجميل المراكز والمدن للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتضمن الأعمال الجارى تنفيذها إعادة رصف ورفع كفاءة للطرق، وإحلال وتجديد وتغطية لعدد من الترع والخلجان، فضلا عن أعمال تجميل وتطوير لمداخل المدن ومخارجها من دهان بلدورات وتركيب أعمدة إنارة وإزالة اللافتات والإعلانات غير المرخصة، وتبليط الشوارع الداخلية ببلاط الأنترلوك لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمراكز ومدن المحافظة.

■ كيف استعدت المحافظة لزراعة محصول الأرز فى ظل ترشيد استهلاك المياه؟

- يتم استخدام الأصناف الحديثة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض والحشرات، والتى تتحمل الظروف البيئية، خاصة مشاكل نقص المياه والملوحة وقلوية التربة، وبالنسبة لمساحة التجميعات الإرشادية التى ستتم زراعتها: 500 فدان بمراكز الزقازيق، وديرب نجم، والإبراهيمية، ومنيا القمح وهى تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه ومزروعة بأصناف حديثة مقاومة للأمراض والآفات وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة وذات إنتاجية عالية، والمساحة المستهدفة لزراعة محصول الأرز هذا العام تقدر بحوالى 221350 ألف فدان، والمستهدف زراعته بطريقة الشتل حوالى 65418 ألف فدان، أما المستهدف زراعته بطريقة البدار فيقدر بحوالى 145932 ألف فدان.

■ محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية فهل تحافظ الشرقية على صدارتها فى توريد المحصول؟

- هناك متابعة يومية لسير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، والتى تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، كما أن هناك لجنة مشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية، وقد بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن 627949 طنا و938 كيلو قمح، حيث يبلغ إجمالى المساحة المزروعة قمحا هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408 آلاف و898 فدانا، وسوف تحقق المحافظة بإذن الله المركز الأول للعام الثامن على التوالى فى توريد محصول القمح.

■ ما هى خطة المحافظة لاسترداد أراضى الدولة؟

- المحافظة، بكافة أجهزتها التنفيذية، عازمة على استرداد حقوق الدولة، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد وإعداد دليل السياسات والإجراءات، وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، وشملت الخطة جميع القطاعات، منها قطاع استرداد الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فى ظل التوجيهات المباشرة بعدم التفريط فى شبر واحد من الأراضى ومحاسبة المتعدين بكل حزم وقوة، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أراضى الدولة المقدمة من المواطنين ٢٦ ألفا و١٦٤ طلبا، فى حين بلغ عدد العقود التى تم تحريرها ٤ آلاف و٤٠٠ عقد.