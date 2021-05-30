شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مقر وزارة الإنتاج الحربى فى العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، بمصاحبة قيادات الوزارة ومسؤولى إدارات ستتولى تسلّم مقر الوزارة الجديد، لإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذه الزيارة فى إطار الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى تفقده مراحل التجهيز والأعمال الإنشائية فى مبنى الوزارة (يقع ضمن المجمع الوزارى رقم 2).

ولفت الوزير إلى تفقده منافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين وتقسيم الإدارات بالمبنى، وتفقده البنية التحتية التكنولوجية، والاطّلاع على موقف تنفيذ التوجيهات الخاصة بتدريب العاملين والأعداد المقرر نقلها وتطوير القدرات البشرية للموظفين وبناء القدرات وتنمية المهارات.

وأشاد «مرسى» بمعدل الإنجاز فى مبنى وزارة الإنتاج الحربى فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجّه بالشكر إلى القائمين على أعمال التنفيذ، لجهودهم المبذولة مع مراعاتهم معايير بيئة العمل الآمنة واتّباعهم أعلى مواصفات الجودة فى التنفيذ، مضيفًا أن العاملين بالمشروع يسابقون الزمن من أجل تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإنهاء المشروعات داخل العاصمة الإدارية، رغم تحديات الفترة الماضية.

وقال إن العاصمة الإدارية نموذج مهم لمستقبل المدن الحديثة المتكاملة فى مصر وسيمثل تشغيلها حدثًا فارقًا، لأنه يتضمن نقل الوزارات من مقارها القديمة ويشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها.