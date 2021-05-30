شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: «التقنيات متناهية الصغر» بوابة عصر الثورة الصناعية الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار الخطة الاستراتيجية المحدثة 2017- 2021، أصدرت جامعة القاهرة كتابا عن إنجازاتها تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت.

وشدد الخشت على أنه حريص على أن يضيف إنجازات حقيقية إلى منظومة البحث العلمى، وعدم إعادة إنشاء كليات نظرية موجود منها الكثير فى جامعات أخرى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى أكثر من مناسبة ضرورة الدخول إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن الدخول لعصر الثورة الصناعية الرابعة، لن يتم «إلا إذا كنا مستعدين على مستوى التعليم والبحث العلمى، والدخول القوى فى مجال التقنيات متناهية الصغر»، لافتًا إلى أن دولة صناعية كبرى مثل اليابان تحولت من صناعة السيارات والأجهزة التقليدية إلى التركيز على التقنيات متناهية الصغر «النانو».

وأوضح الخشت أن جامعة القاهرة تتحول الآن إلى طريق جامعة من الجيل الرابع تعتمد على العلوم متعددة التخصصات، وذلك بعد افتتاح كلية النانو تكنولوجى وتحقيق ما استهدفته من التحول إلى جامعة من الجيل الثالث فى الـ 4 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التقارير البحثية العالمية ومنها تقرير «اكسفورد إنسايتس» والمركز الكندى لأبحاث التنمية الدولية، أظهروا فى تقرير «مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى» تقدم مصر بواقع 55 مركزًا عن ترتيبها فى العام الماضى، وأرجع التقرير التقدم الذى أحرزته مصر إلى عدة أسباب، من بينها التقدم الكبير الذى حدث فى جامعة القاهرة فى مجال الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة حققت طفرة كبيرة فى تصنيف التايمز هذا العام والذى تم إعلانه مؤخرًا، حيث ظهر فى التصنيف نحو 17 هدفًا للتنمية المستدامة للأمم المتحدة وجاءت بين أفضل 100 جامعة فى 3 معايير وفى المرتبة من 201 إلى 300 ضمن أفضل جامعة على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة، وأفضل ١٪ على مستوى العالم.

وعلى سبيل المثال أظهرت نتائج تصنيف QS البريطانى للتخصصات لعام 2021 تفوق جامعة القاهرة وتقدم ترتيبها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية فى تخصصات: الصيدلة (93 عالميًا)، وهندسة البترول (49)، والهندسة المدنية والإنشاءات (من 51 إلى 100)، كما ظهر ترتيب جامعة القاهرة فى كثير من التخصصات الأكاديمية الفرعية من بين أفضل 200 تخصص على المستوى العالمى، وهى: العمارة، وعلوم الحاسب، والعلوم الكهربائية والإلكترونيات، كما احتلت جامعة القاهرة المركز من 151 إلى 200 فى مجال اللغات الحديثة.