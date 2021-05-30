شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى دمياط وجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية، أمس، فى عدد من المحافظات، منها دمياط وجنوب سيناء، وسط حالة من الهدوء والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ففى دمياط، تفقد عادل عثمان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، سير الامتحانات فى عدد من مدارس إدارتى دمياط وعزبة البرج التعليمية، وتابع سير أعمال اللجان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خلال الامتحان.

وشدد على اتباع جميع اللجان للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة التباعد الجسدى بين الطلاب وارتداء الكمامات، أثناء سير وبعد انتهاء الامتحانات داخل جميع المدارس.

وفى جنوب سيناء، تفقد المحافظ، اللواء خالد فودة، امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات برأس سدر، وأشاد بإلاجراءات الاحترازية المتبعة باللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات فى راحة ويسر للطلاب.

وأشار محمد عقل، وكيل الوزارة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 2911 طالبا، إضافة لـ13 حالة دمج داخل 73 لجنة.

وأوضح أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، علىألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبًا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.