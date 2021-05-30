شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع تطبيق بروتوكول الصحة لعلاج مرضى كورونا في العيادات والمستشفيات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع نقيب الأطباء الدكتور مصطفي السعيد ونقيب الصيادلة الدكتور عبدالوهاب قوطة ومدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور احمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ولذلك للتأكيد ومتابعة تطبيق البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة المصرية على كافة العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة التي تتعامل مع حالات كورونا.

واستعرض المحافظ مع الحضور آليات تطبيق البروتوكول والذى يساهم في تطوير الرعاية العلاجية والطبية المقدمة لمرضى الكورونا، كما أكد المحافظ على ضرورة التواصل بين أطباء العيادات الخاصة وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بهدف تفعيل مبادرة متابعة مرضي العزل المنزلي من خلال مديرية الصحة وذلك بهدف توحيد الجهود لتقديم افضل خدمة طبية للوصول لأفضل معدلات شفاء للمرضي على مستوي المحافظة .

وأكد المحافظ على تقديم كافة الدعم للقطاع الصحى بالمحافظة خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتسخير كافة الإمكانات لتقديم خدمة طبية مميزة تتناسب مع التطور في القطاع الطبى الذي تشهده محافظة بورسعيد .