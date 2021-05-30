شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة للدعم النفسى لمرضى كورونا في مستشفى حميات بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء العمل بوحدة الدعم النفسي لمرضي كورونا والتي تم من خلالها تشكيل فريق عمل يقوم على تسهيل التواصل بين المرضي وذويهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بهدف رفع الروح المعنوية للمرضي داخل مستشفى الحميات من خلال مديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد حسن أبوهاشم مدير مديرية الصحة ومراعاة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفي ضوء ما تسمح به حالة المريض الصحية. وتحت إشراف الدكتور محمود الجرايحي مدير مستشفي الحميات والدكتورة ريهام الزيات نائب المدير والدكتورة هاجر حطب مسئولة قسم الجودة بالمستشفي.

كما أطلع المحافظ على إجراءات بروتوكول التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفى الصحة النفسية ببورسعيد والذى يتم من خلاله مرور أطباء الصحة النفسية على المرضي بهدف زيادة الدعم النفسي للمرضي مما يسهم بشكل كبير في التعجيل بالشفاء.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهود المتواصلة لأطقم الجيش الأبيض والعمل في كافة الاتجاهات لتحقيق أفضل رعاية طبية وصحية ونفسية لمريض كورونا المستجد، مؤكدا على أهمية وحدة الدعم النفسى لمرضى كورونا والتى تساهم بشكل كبير في احتواء المريض وسرعة التعافى وتقليل أعراض الخوف لدى المرضى، مشيرا لأهمية دعم القطاع الصحى خلال المرحلة الراهنة من الجميع حتى تمر هذه الفترة بسلام على الجميع.