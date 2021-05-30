شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: ربط الصوامع بنظام إلكترونى وغرفة تحكم لمتابعة تداول الأقماح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، منظومة ميكنة تداول الأقماح داخل الصوامع بمدينة بنها، أمس. وأكد «المصيلحى» أن نظام ميكنة الصوامع من أنظمة التحول الرقمى، يسمح بحوكمة تداول منظومة الأقماح، لمعرفة الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونيًا. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمى بالصوامع، تبدأ من دخول سيارات توريد الأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة. وكشف «المصيلحى» عن إنشاء غرفة تحكم بالشركة القابضة للصوامع، لمتابعة تفاصيل دخول وخروج الأقماح من الصوامع إلكترونيًا.

وأكد وزير التموين وصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن، منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح تعدى 6 أشهر.