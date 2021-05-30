شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات برلمانية لتطوير قطاع السياحة والآثار أبرزها تنشيط الاستثمار الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).

ووضعت اللجنة البرلمانية عدد من التوصيات الهامة في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع السياحة والاثار ونستعرضها علي النحو الأتي :

1- مراجعة استراتيجية الترويج السياحي لتكون مناسبة للتطور التكنولوجي واستخدام أدوات التحول الرقمي

2- التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونية

3- تنوع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة: سياحة المؤتمرات، السياحة الدينية مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة

4- العمل على تنشيط الاستثمار الخاص، واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجة المستثمرين السياحيين كخطوة نحو تعزيز الثقة بهدف جذب المستثمرين الأجانب والربط بين التعاقدات الاستثمارية الصناعية الكبرى مع الشركات الأجنبية والتسويق السياحى

5- مراجعة تواريخ انتهاء القرارات الخاصة بإرجاء سير المديونيات والحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والمنشآت السياحية والفندقية لمدة عام إضافى ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021

6- إضافة محور السياحة الفنية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وعروض الشركات الإنتاج الفني العالمية لتصوير افلامها فى مصر بإجراءات ميسرة لدخول المعدات وتأشيرات أطقم التصوير والفنيين.