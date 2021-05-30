شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة حسم ملف الامتحانات التى تنطلق فى يوليو المقبل، فيما يتعلق بطريقة أداء للطلاب للامتحانات ومواعيد الاختبارات وكافة التفاصيل الخاصة بالاختبارات.



”الخليج 365” يرصد فى التقرير التالى 10 معلومات هامة ورسمية عن الامتحانات، كالتالى:.. ”الخليج 365” يرصد فى التقرير التالى 10 معلومات هامة ورسمية عن الامتحانات، كالتالى:..

- الطلاب الراسبين والمنازل سوف يؤدون الامتحانات ورقيا مع تصحيحها إلكترونيا

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون وفق نظام التقييم الجديد المطبق على طلاب الثانوى العام منذ 2018 أى أسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ

- الأسئلة ستكون اختيار من متعدد مع الابتعاد عن الأسئلة المقالية حتى يسهل على وزارة التربية والتعليم تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا، كما أن الأسئلة من المنهج وليس بالضرورى أن تكون من الكتاب نصا.

- انتهاء وزارة التربية والتعليم من وضع تصور جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وجار عرضه على مكتب التنسيق بالتعليم العالى، لمراعاة مواعيد تنسيق الجامعات خلال العام الدراسى الجارى.

- لا تغيير فى درجات الثانوية العامة فهى من 410 درجة كما هى كما أن درجات المواد العظمى ثابته دون تعديل.

- صعوبة تطبيق" التحسين" فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام لأن تطبيق الفرص الحسينية يحتاج إلى تعديل تشريعي.

- لن تعود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى البوكليت فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام فى حالة ما إذا تعذر إجراء الامتحانات إلكترونيا على التابلت وإنما ستعقد بنظام البابل شئت.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب من تباعد وتعقيم للجان وإجراء كشف حرارى على لطلاب خلال الدخول وتوفير أطباء وزائرة صحية فى اللجان.

- تجهيز أكثر من 2300 مدرسة ثانوية حكومية بالبنية التكنولوجية لعقد الامتحانات إلكترونيا فى حالة اتخاذ قرار بعقد الاختبارات على التابلت.

- الإعلان خلال الأسبوع الجارى عن جدول امتحانات الثانوية العامة ومواعيد انطلاق الامتحانات وآلية عقد الاختبارات.